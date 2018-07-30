القبض على مطلوبين اردنيين ووافدين بقضايا سرقة في مأدبا

قال مدير شرطة محافظة مادبا العميد ماهر بني خالد انه تم القبض على مطلوب من ارباب السوابق بحقه 8 قضايا سرقة، مثل سرقة قاصة مركز صحي ومطعم وسرقة مزرعة ومحتويات باص وسيارة، بالاضافة لسرقة منزل ومحتويات محطة تنقية وجهاز خلوي، واعترف بجميع السرقات.

واضاف انه القي القبض على مطلوب اخر اعترف بسرقة 3 محال سوبرماركت وكيبلات كهربائية من احدى الجامعات بالاضافة لسرقة لوحات 3 مركبات.

وقال انه تم ضبط شخص ثالث بعد مطاردته من قبل البحث الجنائي لسرقته مركبات، مثلما القي القبض على ثلاثة اشخاص وافدين من دول مجاورة احتالوا على ثلاثة وافدين اخرين من خلال وعدهم بالعمل مقابل مبلغ مالي قيمته 6 الاف دينار.