ازدياد عدد المستثمرين العرب والاجانب الراغبين بالحصول على الجنسية الاردنية

أكد وزير الدولة لشؤون الإستثمار مهند شحادة أن عدد الطلبات التي تقدمت لهيئة الإستثمار للحصول على الجنسية الأردنية او الإقامة الدائمة بلغ 105 طلبات لغاية تاريخه، بزيادة بلغت 35 % خلال الشهر الماضي فقط، تنوعت بين جنسيات عربية واجنبية.

واشار في بيان اصدره اليوم الاثنين الى أن 6 مستثمرين حصلوا على شهادة التجنس والصادرة من الأحوال المدنية، بينما 15 مستثمرا استوفوا كافة الشروط للحصول على الجنسية، منهم 7 طلبات لمستثمرين تقدموا بطلب الحصول على الجنسية من خلال إنشاء وتسجيل مشروع إستثماري في أي من القطاعات الإقتصادية الإنتاجية، و طلبين من خلال شراء الأسهم والإستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الإقتصادية الإنتاجية، و 6 طلبات لمستثمرين من خلال الإيداع والشراء لسندات الخزينة في البنك المركزي.

يذكر أن قرار منج الجنسية الأردنية للمستثمرين إضافة إلى الإقامة الدائمة قد جاء بعد دراسة معمقة لواقع البيئة الإستثمارية في المملكة ودوره في جذب المزيد من الإستثمارات التي ستسهم في خلق العديد من فرص العمل.

حيث عمل مجلس الوزراء على وضع ثلاث حالات، لكل واحدة أسس خاصة تتعلق بمنح الجنسية الأردنية للمستثمرين إضافة إلى الإقامة الدائمة، وتم تشكيل لجنة حكومية خاصة بالمستثمرين معنية بدراسة كافة الطلبات المقدمة لها بعد رفعها ودراستها من قبل هيئة الإستثمار.. فالحالة الأولى تتمثل بقيام المستثمر الراغب في الحصول على الجنسية الأردنية بوضع وديعة مالية بقيمة 1.5 مليون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.

الحالة الثانية تتمثل بشراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار ضمن محافظ استثمارية فعالة والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.

اما الحالة الثالثة فتتمثل في إنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

وعلى صعيد منح الإقامة، فقرر مجلس الوزراء منح الإقامة الدائمة للمستثمر عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات دون التصرف به أو رهنه.

وبحسب القرار فانه يتم منح زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.