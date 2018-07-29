مخرجة سعودية تفتح ابواب التطبيع السينمائي بين بلاد الحرمين واسرائيل 

قالت صحيفة “يديعوت احرونوت” أن المخرجة السعودية هيفاء المنصور عبرت عن سعادتها للتعامل مع السينمائيين الاسرائيليين.

وقالت المنصور خلال مقابلة مع الصحيفة، إنها “لا تعارض التعاون مع سينمائيين إسرائيليين ولا تستبعد أن يحدث هذا التعاون مستقبلاً”، مستدركة بالقول إنها تعمل فقط ضمن القنوات الرسمية التي تسمح بها الحكومة السعودية.

ورداً على سؤال للصحيفة، حول ما إذا كانت المملكة تتطلع لتطوير العلاقات مع إسرائيل، أوضحت المنصور “السعودية تقدم على القرارات الصحيحة في كل ما يتعلق بجيرانها، وهي تتبنى حالياً نهجاً ليبرالياً في سياساتها تجاه الشرق الأوسط، فنظام الحكم في الرياض لم يعد يؤيد التنظيمات المتطرفة، مثل الإخوان المسلمين، وهذا رائع، لأنّه يظهر للجميع أنّ السعودية تتحرّك في الاتجاه الصحيح”.

وكشفت، “يديعوت أحرنوت”، أن الممثلين السعوديين والإسرائيليين المشاركين في مهرجان “كان” السينمائي، والذي أُقيم من 8 إلى 19 أيار الماضي، في مدينة كان الفرنسية، قاموا بتبادل زيارة لكل من الجناح السعودي والإسرائيلي في المعرض، مشيرة إلى أنّ مسافة عدة أمتار فصلت بين الجناحين.