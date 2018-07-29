في ذكرى ميلاده ..يحيى شاهين قدم “سي السيد” اشهر شخصية بتاريخ السينما المصرية

يحيى شاهين، فنان مصري، وواحد ممن أثروا السينما المصرية بداية من فترة الأربيعينات وحتى التسعينات، كما يمتلك مخزونا كبيرا من الأعمال التلفزيونية خلال مشواره الفني، واحتفالًا بذكرى ميلاده “البوابة ستار” ترصد العديد من محطاته المهمة.

نشأته

– ولد الفنان يحيى شاهين، في 28 يوليو 1917، بجزيرة مية عقبة بمحافظة الجيزة، تلقى دراسته الابتدائية في مدرسة عابدين، وحصل على شهادة دبلوم الفنون التطبيقية بقسم النسيج من مدرسة العباسية الصناعية، ثم حصل على بكالوريوس في هندسة النسيج.

– شغفه بالتمثيل وموهبته دفعتاه إلى التباطؤ في تنفيذ التعيين والانضمام إلى جمعية هواة التمثيل حتى سنحت له الفرصة والتقى بأستاذة بشارة واكيم وأدمون تويما، حيث كان مديرا للمسرح في دار الأوبرا الملكية وقد أعجب بموهبة يحيى شاهين واقترح عليه أن يتقدم إلى الفرقة القومية للتمثيل التي تطلب وجوها جديدة من الشباب.

مسيرته الفنية

جسّد على شاشة السينما شخصية ما زالت محفورة في وجدان الملايين “سي السيد” في ثلاثية أديب نوبل نجيب محفوظ، “بين القصرين”، و”قصر الشوق”، و”السكرية”، جسّد يحيى شاهين الأب المصري في أوائل القرن العشرين الذي يحمل وجهين مختلفين تمامًا داخل وخارج المنزل.

هذه الشخصية تعتبر الأشهر في تاريخ السينما المصرية، مشوار الفنان الراحل في السينما نصف قرن من الإبداع، من البداية وحتى النهاية، جسّد في الأربعينات والخمسينات الأدوار الرومانسية، والرجل الجاد أيضًا في أفلام: “سلامة” و”لو كنت غني” و”خاتم سليمان” و”سيدة القطار” و”الغريب” و”سلوا قلبي” و”ارحم دموعي” و”نساء في حياتي” و”أين عمري”.

في فترتي الستينات والسبعينات تحوَّل لدور الرجل الناضج والأب في بعض الأحيان بالطبع: في الثلاثية والمراهقان وشيء من العذاب، وتفوَّق على نفسه عام 1974 في دور الأب القاسي في فيلم “الإخوة الأعداء”، ودوره في فيلم “الشك يا حبيبي” مع شادية.

كما قام الفنان الراحل ببطولة عدد من المسلسلات التليفزيونية، منها “الأيام” و”الطاحونة”، ورحل يوم 18 مارس 1994.

الجوائز

– جوائز دعم السينما الجائزة الأولى عن دوره في فيلم “ارحم دموعي”، والثانية عن فيلم “جعلوني مجرما”.

– شهادة تقدير عن فيلم “نساء في حياتي” من مؤتمر فينيسيا الدولي.

– فاز بوسام العلوم والفنوم من الدرجة الأولى كمهندس تطبيقي سنة 1980 حصل على شهادة تقدير من مهرجان القاهرة الدولي سنة 1987.

– جائزة مهرجان القاهرة السينيمائي وجائزة غرف السينيما سنة 1989.

– وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

– حصل على درع السويس ودرع اسوان وشهادة تقدير وتفوق للرواد للسينيمائيين سنة 1993 من جريدة الأهرام المسائي.

وفاته

توفي الفنان يحيى شاهين في يوم الجمعة 18 اذار عام 1994 عن عمر يناهز 75 عاما، ودفن بمقابر مدينة 6 أكتوبر.