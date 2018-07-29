.. روسيا لن تبيع حلفائها ؛ كيف ؟

المناضلة عهد التميمي ووالدتها تستنشقان عبير الحرية صباح اليوم بعد إطلاق سراحهما من السجون  الإسرائيلية (فيديو)
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