المناضلة عهد التميمي ووالدتها تستنشقان عبير الحرية صباح اليوم بعد إطلاق سراحهما من السجون  الإسرائيلية (فيديو)
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جرينتش+2 01:14
حلفاء امريكا ليسوا بحاجة الى اعداء لان ترامب كفيل بتخريب امتن العلاقات معهم    

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