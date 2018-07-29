تخوفاً من فيلق القدس الايراني .. الشاباك يتولى حماية باراك وأولمرت

قالت صحيفة “معاريف” أن مجلس الوزراء الإسرائيلي عقد صباح يوم الأربعاء الماضي جلسة خاصة قرر خلالها الوزراء تكليف جهاز الشاباك بتوفير الحماية الشخصية لإيهود أولمرت وإيهود باراك رئيسي الحكومة السابقين .

وزارة المالية جابهت هذا القرار بالرفض مبررة رفضها بأن ميزانية الدولة لا تقدر أن تتحمل أعباء هذا القرار وبعد نقاشات مطولة تم التصويت بالإيجاب.

جدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد تفاقم المخاوف الإسرائيلية من قيام “فيلق القدس الإيراني” بإغتيالهم ردا على القصف الإسرائيلي لمطار التيفور والذي قتل فيه عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني.