بعد أن طالبه المصريون بترك الحكم .. السيسي يزعل ولا يرحل

عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن غضبه بعد أن طالبه مصريون بترك الحكم بينما يقود إصلاحات يقول إنها ستنتشل مصر من الفقر.

وقال في مؤتمر للشباب افتتح أحدث دوراته يوم امس السبت بجامعة القاهرة ”إحنا دخلونا (أدخلونا) فى أمة ذات عوز.. عارفين (ماذا تعني) أمة العوز؟ أمة الفقر. وأما آجى أخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسى“.

وتساءل ”عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل ياسيسي؟ أزعل ولا مزعلش؟“ وأضاف ”في (الحالة) دي أزعل“.

ويواصل السيسي، الذي انتخب لأول مرة في 2014 ثم أعيد انتخابه في مارس آذار، تطبيق إصلاحات اقتصادية مؤلمة لملايين المصريين بموجب قرض من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات وقيمته 12 مليار دولار.

وخلال حزيران الماضي ظهرت حملة على تويتر تطالب السيسي بالرحيل وشارك فيها مئات الآلاف.

وعاد الوسم (ارحل يا سيسي) لتصدر تويتر يوم امس السبت بعد قليل من تعبير السيسي عن غضبه. وجاء في تغريدة ”المرة دي اللي فعّل الهاشتاج سيادة الرئيس ذات نفسه“. وقالت أخرى ”نحن لسنا أمة عوز“.

وبعد ساعات قليلة من إطلاق الوسم تجاوز عدد التغريدات التي تضمنته 50 ألفا وكان قد اقترب من 300 ألف على مدى أيام عند إطلاقه الشهر الماضي.

ويقول محللون إن الإصلاحات الاقتصادية التي رفعت أسعار الوقود والكهرباء وأجور وسائل النقل جعلت شعبية الرئيس المصري التي كانت طاغية قبل سنوات تتراجع. لكن السيسي يشدد على أن مصر لا تتحمل تأخير تطبيق الإصلاحات رغم أنها مؤلمة.

ويشعر مصريون بالغضب أيضا مما تقول منظمات حقوقية إنها أقسى حملة على المعارضة باختلاف جماعاتها في تاريخ مصر الحديث.

ويقول أنصار السيسي إن إجراءاته الاقتصادية والسياسية ضرورية لإنهاء الاضطراب السياسي والتراجع الاقتصادي اللذين أعقبا انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم.

ولا يعبر عدد التغريدات بالضرورة وبشكل دقيق عن مستويات الرضا عن أداء السيسي في مصر حيث يستخدم كثير من الشبان مواقع التواصل الاجتماعي بينما لا يستخدمها معظم المواطنين البالغ عددهم نحو 100 مليون.