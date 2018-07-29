انهيار في جسر للمشاة بعمان بعدما ارتطمت به شاحنة

أصيب شخص بجروح بسيطة نتيجة انهيار جزء من جسر للمشاة قرب إدارة السير المركزية، بسبب ارتطام شاحنة به مساء امس السبت، ما أدى إلى انهيار جزء منه فوق جسم الشاحنة ومركبتين أخريين واغلاق الطريق المؤدي إلى الزرقاء.

وذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني، ان فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقلته إلى مستشفى الأمير حمزة الحكومي، مشيرة الى أنه تم تحويل سير المركبات إلى طرق أخرى في حين قامت آليات الدفاع المدني وبالتشارك مع آليات أمانة عمان الكبرى على إزالة الردم عن الطريق العام.