القبض على مرتكب 14 سرقة متاجر وخطف حقائب سيدات

ألقى البحث الجنائي القبض على شخص ارتكب 14 سرقة في احدى محافظات إقليم الشمال بالاشتراك مع آخر، بحسب بيان لمديرية الأمن العام اليوم السبت.

وقال البيان، ان عددا من الشكاوى وردت للعاملين في شعبة بحث جنائي إقليم الشمال حول قيام مجهولين بسرقة عدد من المحال التجارية عن طريق مغافلة أصحابها، إضافة إلى ارتكاب عدد من قضايا خطف حقائب سيدات، حيث بوشر بالتحقيق لكشف هوية المتورطين بتلك القضايا والقبض عليهم.

وأضاف، ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات وقع الاشتباه على احد الأشخاص من ذوي الاسبقيات حيث القي القبض عليه بكمين، وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه 14 قضية تنوعت بين سرقة المحال التجارية عن طريق مغافلة أصحابها، وخطف حقائب من سيدات في الشارع العام بالاشتراك مع آخر ما زال متواريا عن الأنظار والبحث جار عنه.