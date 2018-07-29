الـ “موساد” الاسرائيلي قاتل محترف سجل اعلى نسبة اغتيالات في العالم 

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، امس السبت، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي “موساد” نفذ مئات عمليات الاغتيال خلال العقد الماضي، معظمها ضد الفلسطينيين ..

وأشارت الصحيفة إلى استخدام الـ “موساد” عدة أساليب في تنفيذ عمليات الاغتيال، بدءًا من تدبير عمليات تفجيرية إلى استهداف أشخاص بعينهم ودس السم لهم في متعلقات شخصية مثل أنابيب معجون الأسنان.

واستندت الصحيفة في تقريرها إلى كتاب “انهض واقتل أولًا: التاريخ السري للاغتيالات المستهدفة لإسرائيل” للصحفي الإسرائيلي رونين بيرغمان، الذي يستعرض عددا من عمليات الاغتيال السرية للموساد.

ومن ضمن العمليات التي تناولتها الصحيفة، عملية اغتيال القيادي بحركة حماس محمود المبحوح، في كانون ثاني 2010 بمدينة دبي الإماراتية.

وأوضحت أن عملاء الـ “موساد” وصلوا إلى المبحوح في غرفته بأحد الفنادق ودسوا إليه السم عبر جهاز موجات فوق صوتية عالي التقنية، دون أن يتم اختراق جلده، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعدها بدقائق.

وخارج نطاق السنوات العشر الأخيرة، قالت “ديلي ميل” إن “جهاز الموساد قتل عددًا من الأشخاص أكثر من أي جهاز آخر في أي دولة بالعالم منذ الحرب العالمية الثانية (1939 – 1945)”.

وضربت مثالًا على محاولة اغتيال الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عندما كان رئيسًا لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1968.

وأوضح المصدر أنّ العملية تمت “من خلال أسير فلسطيني بعد إخضاعه لعملية غسيل دماغ”، مبينًا أن الموساد استعان بطبيب نفسي سويدي المولد، للقيام بعملية “غسل الدماغ” لأسير كشف الكتاب اسمه الأول وهو “فتحي”.

وبحسب الصحفي “بيرغمان” تم إخضاع الأسير لهذه العملية لمدة ثلاثة أشهر، تم تدريبه خلالها على إطلاق النار على صور عرفات.

وفي 19 كانون الأول 1968، قام فريق من الموساد بتهريب “فتحي” عبر “نهر الأردن” أملًا في أن يصل إلى مقر إقامة عرفات، لكنه خيب أملهم، حين ذهب مباشرة إلى قسم للشرطة الأردنية واتهم الموساد بمحاولة غسل دماغه، وانتهت العملية بالفشل، حسب المصدر نفسه.

يشار إلى أن آخر عمليات التي اتّهم بها جهاز الـ “موساد” بها، قيامه باغتيال الأكاديمي الفلسطيني فادي البطش، بتاريخ 21 نيسان بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

يذكر أن المؤسسة المركزية للاستخبارات والمهمات الخاصة والتي تعرف اختصارا “موساد” هي جهاز أمني إسرائيلي سري يعمل خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، تأسس عام 1949، وبعد قيام “إسرائيل” تزايدت أنشطته في الدول العربية والأماكن التي تنشط فيها منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية، مستهدفا عددا من قادتها ونشطائها بالاغتيال.