“الشعبية” تنعي الشهيدين النجار وحمودة اللذين ارتقيا أثناء تأديتهما واجبهما الكفاحي

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وذراعها العسكري كتائب الشهيد أبو علي مصطفى إلى جماهير شعبنا اليوم الشهيدين الرفيقين أيمن النجار ومهند حمودة.

وأوضحت الجبهة في بيان صحفي، أن الشهيد البطل/ أيمن نافذ ربيع النجار ( 26 عاماً) من بلدة جباليا، والشهيد البطل/ مهند ماجد جمال حمودة ( 24 عاماً) من بلدة جبالياً اللذان استشهدا فجر اليوم الأحد أثناء تأديتهما واجبهما الكفاحي.

وتوجهت الجبهة وكتائبها بتحية إجلال وإكبار إلى عائلة ورفاق وأصدقاء الشهيدين/ أبطال الميدان والمهام الكفاحية، اللذان مثلا عنواناً للالتزام والانضباط والقيم الجبهاوية والثورية الحقيقية التي عكست نفسها سلوكاً ومنهج حياة أثناء عملهما وفي علاقتهما الرفاقية، وكانا مثالاً يحتذى بهم الشباب في حماية أفكارهم ومشروعهم الوطني التحرري وتقدم الصفوف في الدفاع عن الثوابت، والاستعدادية العالية لتنفيذ المهام المطلوبة دون كلل أو تعب.

وعاهدت الجبهة والكتائب الرفيقين الشهيدين بالمضي على خطاهما وحمل وصاياهما والاستمرار في المقاومة والنضال حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل التراب الوطني.