الجيش السوري يحرر ٨ قرى وبلدات في حوض اليرموك ويقترب من ابادة “داعش” بمحافظة درعا

أعلن مصدر عسكري سوري تحرير ثماني قرى وبلدات في منطقة حوض اليرموك بعد عمليات مكثفة لوحدات الجيش العربي السوري العاملة في أقصى ريف درعا الشمالي الغربي أسفرت عن القضاء على العديد من إرهابيي “داعش” وتدمير أوكارهم.

وذكر المصدر في تصريح لسانا أن وحدات الجيش العاملة في المنطقة الجنوبية واصلت عملياتها في ريف درعا الشمالي الغربي وأحكمت سيطرتها على قرى وبلدات صيصون والعوام وجملة وعين حماطة وأبو رقة وأبو خرج والنافعة وسد النافعة.

ولفت المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن القضاء على العديد من الإرهابيين ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة بينما تقوم وحدات الهندسة بتفكيك الإلغام وإزالة المفخخات التي زرعتها التنظيمات الإرهابية في المنطقة.

ولفتت مراسلة سانا في درعا إلى أنه بالتقدم الذي حققه الجيش في حربه على الإرهاب اليوم يكون قد اقترب بشكل كبير من إنهاء الوجود الإرهابي في حوض اليرموك وريف درعا بشكل كامل.

وكانت المراسلة ذكرت في وقت سابق اليوم أن عمليات الجيش تركزت على أوكار “داعش” في قرية النافعة شمال بلدة الشجرة المعقل الرئيس لتنظيم “داعش” التكفيري في المنطقة وأسفرت عن دحر الإرهابيين من مساحات واسعة بعد تكبيدهم خسائر بالعتاد والأفراد.