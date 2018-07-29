أردوغان يطلب استقبالًا عسكريًا ومأدبة عشاء سلطانية خلال زيارة مرتقبة لألمانيا

أفادت تقارير إخبارية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يريد من السلطات الألمانية أن تنظم له استقبالًا عسكريًا، ومأدبة عشاء رسمية، خلال زيارة مرتقبة له إلى برلين.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة امس السبت عن مصادر حكومية في أنقرة وبرلين قولها إن أردوغان “يريد أن يستقبله الرئيس الألماني، وأن تنظم مراسم عسكرية، ومأدبة عشاء رسمية بالمناسبة”.

وبحسب المصدر يريد أردوغان أيضًا خلال زيارته الأولى لألمانيا عقب إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا، تنظيم فعالية يتحدث خلالها إلى الجالية التركية.

ومن المحتمل أن يقوم أردوغان بالزيارة نهاية ايلول المقبل، لكن وبحسب الصحيفة، “لا تزال هناك مفاوضات حول تحديد موعد للزيارة”.

وإذا تمت الزيارة فستكون الزيارة الأولى الرسمية لأردوغان منذ عام 2014، والأولى أيضًا منذ توليه رئاسة تركيا.

وتعكس خطط الزيارة رغبة أردوغان في إعادة بناء العلاقات بين البلدين، بعدما توترت بسبب سلسلة من النزاعات، على خلفية حملة أمنية تركية عقب محاولة الانقلاب في 2016، شملت اعتقال مواطنين يحملون الجنسية الألمانية.