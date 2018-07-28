قطاع غزة يحتل صدارة مشهد سياسي ساخن وترتيبات اقليمية متعددة الابعاد

اورد تقرير نشرته القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي، نقلا عن وزراء ومسؤولين إسرائيليين، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو قال لأعضاء المجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) إن ثمة صفقة هامة يتم إعدادها.

وذكرت القناة أن المبادرة السياسية وصلت إلى “مرحلة متقدمة من المفاوضات التي تجري بين الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس”.

ووفقا للقناة، فإن المبادرة تتضمن إعادة تأهيل قطاع غزة وإعادة السلطة الفلسطينية للقطاع، والتوصل لوقف إطلاق نار كامل، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي إسرائيلي مشارك في تلك المفاوضات، لم تحدده، قوله إن “مصر والأمم المتحدة تمارسان ضغوطا هائلة على جميع الأطراف بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة”.

وأضاف: “هذه المبادرة لم يسبق لها مثيل، ولكن من السابق لأوانه التكهن بنجاحها أو فشلها”.

وقال وزير من “الكابنيت” الاسرائيلي للقناة العاشرة، لم تذكر القناة اسمه أيضا، إن “إسرائيل مستعدة لتعزيز أي تحرك إنساني في قطاع غزة، حيث أن هناك فرصة بأن تتقدم الأمور في المستقبل القريب”.

فيما قال وزير إسرائيلي آخر “إن الكرة في ملعب السلطة الفلسطينية وحماس بشأن غزة، نريد أن نرى ما إذا كان أبو مازن على استعداد لرفع العقوبات عن غزة والعودة إلى إدارة القطاع، وإذا كانت حماس مستعدة لوقف العنف”.

وأضاف: “أية مشاريع يجب أن تكون تحت إدارة السلطة الفلسطينية بقطاع غزة، وبشرط وقف العنف من قبل حماس، ولا نريد أن يتم خداعنا”.

وخلال هذه الأسبوع، زار المنسق الدولي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، قطاع غزة عدة مرات لإجراء محادثات مع زعيم حركة حماس، إسماعيل هنية، مع أنه نشر لاحقا تغريدة على صفحته في تويتر، حث فيها “الجميع على التحلي بمقدار سليم من التشكك”، مشيرا إلى وجود ادعاءات وشائعات شتى حول جهود الأمم المتحدة في غزة”.

يُذكر أن رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، زار واشنطن في وقت سابق هذا الأسبوع، علما أن كامل لعب في الماضي دورا بارزا في التوسط بين حركة حماس وإسرائيل.

ويشهد قطاع غزة توترا ملحوظا منذ نحو أربعة أشهر، وحتى الآن، أسفرت المواجهات في المنطقة عن مقتل نحو 160 فلسطينيا، بينهم أطفال، برصاص الجيش الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي، قتل جندي إسرائيلي بنيران أطلقت من قطاع غزة، وهي أول خسارة بشرية للجيش الإسرائيلي في المنطقة منذ حرب 2014 بين إسرائيل وحماس.