بعدما باعتهم امريكا .. مجلس اكراد سوريا يعلن إنه اتفق مع دمشق على انهاء العنف والعودة لاحضان الدولة   
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جرينتش+2 10:39
قريباً ..أول مقبرة تحت سطح البحر بأستراليا بعدما ضاقت الارض بالمقابر

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