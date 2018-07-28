شكاوى من انتشار ظاهرة اطلاق العيارات النارية بالافراح

شكا مواطنون من مختلف مناطق محافظة الكرك من عودة انتشار ظاهرة اطلاق العيارات النارية بالافراح بعد تراجعها في السنوات الاخيرة.

وقالوا ان عودة انتشار هذه الظاهرة شكل خطرا على حياة الابرياء المتواجدين بالمناسبة او حتى للجالسين بساحات منازلهم رغم توقيع عشرات الوثائق والمبادرات والندوات الارشادية التى عقدت بالسابق بحضور الجهات الامنية الا أنه تم تجاهلها.

وطالبوا الجهات الامنية والفعاليات الاجتماعية بالحزم تجاه أي مناسبة اجتماعية تطلق بها العيارات النارية واتخاذ اشد العقوبات بحق مطلقي العيارات النارية وصاحب المناسبة، لافتين كذلك الى ضرورة مقاطعة ومغادرة اية مناسبة اجتماعية تطلق بها العيارات ضمن شعار بادر وغادر ولاتجامل حفاظا على ارواح الابرياء والابلاغ عن الشخص مطلق النار ومصادرة السلاح وفرض غرامة مالية على أهل المناسبة وعزله اجتماعيا.