خلال يومين فقط ..عودة 260 لاجئا إلى سوريا من الأردن ولبنان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 260 لاجئا سوريا قد عادوا إلى بلادهم على مدار اليوم الماضي.

وجاء في بيان صدر عن مركز الاستقبال والتوزيع والإقامة للنازحين التابع لوزارة الدفاع الروسية: “عاد في اليوم الماضي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية 265 نازحا (بينهم 75 امرأة و131 طفلا)​​​. ووصل منهم 83 شخصا من الأراضي اللبنانية عبر نقطة التفتيش “زمراني”، و148 شخصا عبر نقطة تفتيش “المصنع” الحدودية ، ومن أراضي الأردن عبر معبر “نصيب” عاد 34 نازحا”.

وفقا للمركز بلغ إجمالي الذين عبروا معبري “زمراني” و”نصيب” 2846 و318 نازحا على التوالي، منذ 18 تموز الجاري .

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم 18 تموز الجاري عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.

هذا ومن المقرر إجراء محادثات حول سوريا في الفترة من 30 إلى 31 من الشهر الجاري. وعلى خلاف المفاوضات السابقة التي عقدت في أستانا، ستعقد هذه الجولة الـ10 على التوالي في مدينة سوتشي الروسية.