 جديد اليسا .. 16 أغنية في البوم بعنوان “إلى كل اللي بيحبوني”

طرحت النجمة اللبنانية «إليسا»، ألبومها الجديد بعنوان «إلى كل اللى بيحبوني»، والذى شهد تعاونًا لأول مرة مع الفنان رامى جمال كملحن، والشاعر تامر حسين، كما عادت للتعاون مع الملحن جان صليبا بعد الصلح بينهما، ولأول مرة قدمت بالتعاون مع الشاعر أمير طعيمة أغنيتين فى ألبوم واحد، وتعاونت أيضًا لأول مرة مع الفنان سليم عساف.

إليسا عادت للتعاون فى أغنية «من عينيا دي» مع جان صليبا بعد الصلح بينهما، وكان غائبا عن ألبومها «سهرنا ياليل» قبل أن يتعاونا فى «قلبى حاسس فيك» فى ألبوم «حالة حب» 2014.

وشهد الألبوم لأول مرة تعاون الشاعر تامر حسين مع النجمة اللبنانية فى الألبوم من خلال أغنية «بينا نعشق»، بعد تعاونهما من خلال تتر مسلسل «ضد مجهول» الذى عرض فى الموسم الرمضانى الماضي.

الأغنية لحنها: مصطفى محفوظ، التى تقول: «حبيبى تيجى نسيب الناس».

تعاونت إليسا من جديد مع الشاعر الغنائى أمير طعيمة، ليضم هذا الألبوم لأول مرة أغنيتين من كلماته وهما «أنا وحيدة»، و«مافيش أسباب».

كما حمل هذا الألبوم لأول مرة اسم الفنان سليم عساف فى التعاون مع إليسا من خلال «عالمخفي» التى كتبها ولحنها.

الألبوم يضم 16 أغنية، من بينها «مريضة اهتمام»، و«كرهني»، و«مفيش أسباب»، «وأنا وحيدة»، وغيرها، وتنوع الألبوم بين اللهجة اللبنانية والمصرية، حيث تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء منهم: أحمد الجندي، عمر ساري، نادر عبدالله، هانى عبدالكريم، والملحنين محمد يحيى، مدين، وليد سعد، رامى الشافعي، مدين، وتعاونت مع الملحن التركى الشهير إبراهيم تاتليسس من خلال أغنية «نفسى أقوله».

وطرحت إليسا منذ أيام أغنية الألبوم، «إلى كل اللى بيحبوني»، عبر موقع أنغامي، والتى وصلت لأكثر من مليون مستمع، عبر التطبيق.