ثلاث نساء يؤكدن انهن تلقين المال لقاء الصمت حول علاقتهن بترامب

أعلن مايكل افيناتي محامي ممثلة الافلام الاباحية ستورمي دانيالز التي تؤكد انها اقامت علاقة مع دونالد ترامب امس الجمعة انه يمثل ثلاث نساء أخريات تلقين المال من الرئيس الجمهوري لقاء صمتهن حول علاقاتهن به.

وغرد افيناتي “ثلاث نساء أخريات”. وكان هذا المحامي اطلق حملة اعلامية ضخمة ضد ترامب منذ كشف قضية ستورمي دانيالز.

واضاف “كلهن تلقين المال لقاء صمتهن”، وتابع يقول: “حان الوقت ليقول مايكل كوهن وترامب كل الحقيقة الى الشعب الاميركي”.

وصرح للصحافيين مساء امس الاول الخميس في لوس انجليس ” تلقت النساء الثلاث المال ليصمتن قبل انتخابات 2016″.

وتلاحق ستورمي دانيالز ترامب لالغاء اتفاق السرية الموقع في 2016 ووافقت فيه لقاء 130 الف دولار على ان تلزم الصمت حول علاقة اقامتها معه في 2006.

ودفع مايكل كوهن محامي ترامب هذا المبلغ.

ونفى ترامب اقامة علاقة مع دانيالز لكنه اقر لاحقا انه سدد المبلغ لمحاميه.

وهذا الاسبوع نشر حديث بين ترامب وكوهن سجله الاخير في 2016.

وتناول الحديث قضية فتاة مجلة بلايبوي كارين ماكدوغال التي قالت انها اقامة علاقة “مع ترامب لاكثر من 10 اشهر في 2006 و2007”.