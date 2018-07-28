 تراجع نشاط قطاعي الالبسة والاحذية رغم الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحى

تراجع نشاط قطاعي الالبسة والاحذية لنحو 35 بالمئة منذ بداية العام الحالي، فيما اوشك التجار على انجاز الاستعدادات لعيد الاضحى.

وقال نقيب تجار الالبسة والاحذية والاقمشة منير دية في تصريح لوكالة (بترا) ” ان نشاط قطاع الالبسة والاحذية اليوم في ادنى مستوياته منذ ثلاثة اعوام، وهناك حالة من الركود تخيم على الاسواق”، مؤكدا انه في حال استمرار المعاناة فاننا سنشهد خروج عاملين فيه واغلاق محلات.

واضاف ان سوق الالبسة والاحذية شهد خلال شهر تموز الحالي مبيعات “شبه صفرية” رغم وجود موسم صيف وعودة المغتربين، مشيرا الى ان مستوردات القطاع خلال النصف الاول من العام الحالي وصلت الى 195 مليون دينار مقارنة مع 220 مليونا لنفس الفترة من 2017.

واشار الى ان مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية شهدت خلال السنوات الاخيرة حالة من التراجع الواضح حيث بلغت عام 2015 نحو 280 مليون دينار بدأت تنخفض بنسبة 25 بالمئة خلال العامين الماضيين، قابله كذلك انخفاض مماثل بالمبيعات.

وبخصوص موسم عيد الاضحى المبارك، اكد ديه ان تجار الالبسة والاحذية سينهون خلال الاسبوع الحالي تحضيراتهم التي وصفها – بالخجولة والبسيطة جدا-، وذلك بفعل تزامن العيد مع العودة للمدارس وتوجه الاسر نحو شراء مستلزماتها.

وعدد نقيب الالبسة والاحذية عدة مشاكل يعاني منها القطاع في مقدمتها الرسوم الجمركية والضريبية التي تصل لغاية 57 بالمئة من قيمة السلعة، وهي الاعلى بالمنطقة واثرت على السياحة التسويقية التي كان يعتمد عليها التجار خلال موسم الصيف وافقدتهم السيولة المالية لغايات التزود المستمر من البضائع.

وقال ان الرسوم الجمركية والضريبية تمثل التحدي الرئيس الذي يواجه القطاع مطالبا باعفاء ملابس واحذيتهم من الرسوم وتخفيض ضريبة المبيعات لحد 8 بالمئة على باقي الاصناف من الالبسة والاحذية.