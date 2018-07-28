بعدما باعتهم امريكا .. مجلس اكراد سوريا يعلن إنه اتفق مع دمشق على انهاء العنف والعودة لاحضان الدولة   
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جرينتش+2 10:38
بعدما باعتهم امريكا .. مجلس اكراد سوريا يعلن إنه اتفق مع دمشق على انهاء العنف والعودة لاحضان الدولة   

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