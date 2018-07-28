الكشف عن تقديم إدارة أوباما منحة مالية لمنظمة مرتبطة بـتنظيم القاعدة

صادقت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، قبل 4 سنوات، منح هبة قدرها 200 ألف دولار، لمنظمة في السودان، كانت على علاقة مع تنظيم “القاعدة”، وصنّفت كـ “منظمة ممولة للإرهاب”، قبل ذلك بـ 10 سنوات، بحسب ما أفادت به شبكة “فوكس نيوز”.

واتخذ قرار منح الهبة لـ “وكالة الإغاثة الإسلامية”، في “الوكالة الأميركية للتنمية الدولية” (USAID).

وبحسب التقرير، فإنه تم إبلاغ USAID بعلاقة المنظمة مع القاعدة، إلا أنها قررت منحها بالرغم من ذلك، 115 ألف دولار على الأقل، من المبلغ المُصادق عليه.

وأكد مسؤول في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية صحة التقرير، في رسالة بالبريد الإلكتروني، بعثها لشبكة “فوكس”.

وأعلنت الناطقة بلسان وزارة الخارجية الأميركية، في تعليقها على التقرير، أن “الهبة مُنحت في فترة الإدارة السابقة، ولا يوجد أي علاقة لوزير الخارجية الحالي، ووزير الخزانة الحالي، وللمدير الذي يقف اليوم في رئاسة USAID، في قرار منح الهبة”.