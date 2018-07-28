الفنانة المصرية الراحلة “هياتم” توصي بعدم اقامة بيت عزاء لها 

أكدت أسرة الفنانة المصرية الراحلة هياتم، عدم اقامة عزاء للفقيدة بناء على وصيتها، التي توفيت يوم امس الجمعة، عن عمر يناهز الـ69 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون بمستشفى مصر الدولي.

والفنانة الراحلة من مواليد الإسكندرية عام 1949، واسمها الحقيقى سهير حسن، بدأت حياتها كراقصة فى الأفراح الشعبية بالإسكندرية وعندما لمع نجمها انتقلت إلى القاهرة، وبدأت التمثيل فى منتصف سبعينيات القرن العشرين وكان أول أعمالها السينمائية عام 1972 بفيلم ليلة حب أخيرة، وتوالت أعمالها الفنية.

وكانت قد تدهورت الحالة الصحية للفنانة هياتم مساء أمس الاول الخميس وهو ما استدعى عودتها مجددا لغرفة الرعاية المركزة التى كانت قد خرجت منها من أسبوعين تقريبًا بعد تحسن حالتها واستقرار الوضع الصحي لها حينها، وهو ما صرحت به الفنانة الراحلة لـ”البوابة ستار”، قبل أسبوعين، حيث أكدت وقتها تحسن حالتها الصحية وانتقالها لغرفة عادية.

وكشفت مصادر مقربة من الراحلة أن الفنانة الراحلة أوصت مجموعة من المقربين لها ومنهم شقيقتها “سامية” وبعض الفنانين قبل وفاتها بأيام بألا يتم الإعلان رسميًا عن وفاتها أو التفاصيل الخاصة بجنازتها إلا بعد الانتهاء من تشييع جثمانها.. كما أوصت بعدم إقامة عزاء لها.

وكانت الفنانة الراحلة هياتم، قد نقلت قبل 3 أسابيع للمستشفى عقب تعرضها لوعكة صحية، وتم تشخيص إصابتها بمرض سرطان القولون، وحرص عدد من الفنانين على زيارتها من وقت لآخر ومنهم الفنانة نجوى فؤاد ودلال عبد العزيز وبوسي وكذلك نقيب الفنانين الفنان أشرف زكي.

وشيع جثمان الفنانة الراحلة امس من مسجد السيدة نفسية وشارك في تشييع الجنازة الفنان أشرف زكي ووفد صغير من نقابة المهن التمثيلية ليوارى جثمانها الثرى بمقابر الأسرة.