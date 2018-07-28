التبولة غذاء لذيذ ودواء يحميكم من الأمراض

تعتبر التبولة مفيدة لمحاربة مختلف الأمراض، نظراً لمكوناتها، وفيما يلي أبرز فوائدها:

فوائد البقدونس

يحتوي البقدونس الموجود في التبولة على الكالسيوم المفيد للعظام أكثر مما يحتويه الحليب، وفيه نجد أيضاً الفيتامين أ المفيد للعيون. يفيد البقدونس المصابين بحصى الكلى كما أنه جيد للدم وفيه أملاح الحديد والفوسفور والفيتامين سي.

فوائد البرغل

يعد البرغل مصدراً للألياف التي تمتص المواد الضارة من الامعاء وتطرحها مع الفضلات. ومن هنا يتخلص الجسم من العديد من الأمراض وبخاصة مرض السرطان وينصح بتناوله أيضاً المصابين بالإمساك.

فوائد النعناع

يتواجد النعناع في التبولة وهو علاج مفيد للمغص كما أنه مفيد للامعاء ولوظيفتها بشكل عام.

فوائد البندورة

نجد في البندورة الكثير من الفيتامينات التي تقلل من حموضة الدم، وتساهم في الوقت عينه في الوقاية من السرطان.

فوائد الليمون

يخلص الليمون الجسم من السموم، كما يقي الشخص من الإصابة بنزلات البرد، وهو فاتح للشهية ويقوي المناعة في الجسم ضد الأمراض المحيطة به.

فوائد البصل

يعدل البصل مستوى السكر في الدم ويعد من المضادات الحيوية للكثير من الأمراض. كما أنه مقوٍ للشعر ومفيد للأمراض التنفسية كالربو والتهاب الرئتين، ويساهم في الوقاية من السرطان، فضلاً عن أنه يقوي القدرة الجنسية عند الرجل.

فوائد زيت الزيتون

زيت الزيتون يحول دون تساقط الشعر، كما أنه يخفض الكوليستيرول في الدم وهو مفيد للقلب والشرايين وواقي من الأورام الخبيثة للجسم.