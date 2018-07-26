اسرائيل تواصل حربها العدوانية شمالاً ضد سوريا وجنوباً ضد غزة وحركة حماس التي اعلنت حالة الطوارئ القصوى
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جرينتش+2 05:01
“هيلاري” فشلت بالوصول لموقع “السيدة الرئيسة” واكتفت بالمشاركة في مسلسل “السيدة الوزيرة”

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