“هيلاري” فشلت بالوصول لموقع “السيدة الرئيسة” واكتفت بالمشاركة في مسلسل “السيدة الوزيرة”

يعود مسلسل الدراما السياسي “السيدة الوزيرة” من جديد على شاشات محطة سي بي اس الأمريكية شهر تشرين الأول القادم مع بعض الوجوه الشهيرة، بعدما أعلنت شبكة “CBS” يوم أمس الثلاثاء، استئناف عرض المسلسل في موسمه الخامس مع نخبة من أبرز السياسيين ومنهم المرشحة الرئاسية السابقة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون ومادلين أولبرايت وكولن باول.

وفي التفاصيل، أعربت النجمة تيا لوني عبر حسابها على تويتر عن سعادتها بالتواجد مع مجموعة من وزراء الخارجية الأمريكية السابقين، خلال التصوير، وبالرغم من عدم الانتهاء من تصوير باقي مشاهد المسلسل، إلا أن شبكة CBS” كشفت عن بعض ملامح الموسم الخامس القادم: “ستلجأ وزيرة الخارجية إليزابيث ماكورد، والتي تجسد دورها تيوا ليوني، إلى وزراء الخارجية السابقين للاستعانة بنصائحهم حول كيفية التعامل مع بعض المواقف الدقيقة التي تواجهها”.

كما أعربت هيلاري كلينتون عبر حسابها على تويتر، عن سعادتها بالتعاون مع فريق عمل مسلسل “السيدة الوزيرة” والذي منحها فرصة اللقاء مع زملائها القدامى خلال مسيرتها المهنية، ودعت المشاهدين لمتابعة المسلسل الذي سيتم عرضه يوم ٧ أتشرين الأول القادم.

يذكر أن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، مادلين اولبرايت كانت من مستشاري المسلسل في موسمه الثاني عام ٢٠١٤، وأخذ اسم المسلسل من سيرتها الذاتية، والذي استعرض بعض المواقف السياسية وأبرزها أزمة الرهائن في سوريا.