اسرائيل تواصل حربها العدوانية شمالاً ضد سوريا وجنوباً ضد غزة وحركة حماس التي اعلنت حالة الطوارئ القصوى
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جرينتش+2 05:01
كيسنجر ينصح ترامب بالتعاون مع روسيا لكبح جماح قوة الصين ونفوذها

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