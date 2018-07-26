كيسنجر ينصح ترامب بالتعاون مع روسيا لكبح جماح قوة الصين ونفوذها

نصح وزير الخارجية الأمريكي السابق، هنري كيسنجر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالعمل مع روسيا لاحتواء الصين المتنامية، وجاء ذلك وفقا ما نقلته صحيفة “ديلي بيست” عن مصادر في البيت الأبيض.

وأشارت صحيفة “ديلي بيست” إلى أن الاستراتيجية المحتملة تنطوي على علاقة أوثق مع روسيا ودول أخرى في المنطقة لمنع قوة ونفوذ الصين المتزايدة.

ونقلت الصحيفة عن أحد هذه المصادر، قوله إن كيسنجر عرض هذه الفكرة أيضًا على مستشار ترامب جاريد كوشنر، الذي تشمل منطقة مسؤوليته قضايا السياسة الخارجية، مشيرا إلى أن فكرة استخدام علاقة أوثق مع موسكو لاحتواء بكين، لاقت استجابة من قبل بعض كبار مستشاري ترامب، والمسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، والبنتاغون ومجلس الأمن القومي، لكن تنفيذ هذه الاستراتيجية أعاقتها الاتهامات بالعلاقة مع روسيا المقدمة ضد ترامب، فضلا عن علاقته المرنة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يذكر أن التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية بالإضافة إلى علاقة ترامب نفسه مع روسيا التي دحضت من البيت الأبيض والكرملين، يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي وفي الكونغرس الأمريكي.

وعين روبرت مولر في منصب المدعي الخاص. وكانت روسيا قد دحضت أكثر من مرة ما يوجه ضدها من اتهامات تتعلق بمحاولات تقوم بها سعيا منها إلى التأثير على نتائج الانتخابات في مختلف دول العالم.

والجدير بالذكر أن هنري كيسنجر عمل سابقاً في البيت الأبيض الأميركي، مستشاراً للأمن القومي ووزيرا للخارجية الأميركية، وحقق إنجازات مهمة، مثل الانسحاب من فيتنام، وفصل القوات على الجبهة العربية الإسرائيلية عام 1974، وترتيب زيارة الرئيس الأميركي نيكسون للصين، ومعاهدة الحد من التسلح التي عقدت مع الاتحاد السوفياتي، ناهيك عن دوره في جهود تسوية أزمة الشرق الأوسط.