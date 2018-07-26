قاطعوا السكر والمشروبات الحلوة والغازية لانها تزيد نسبة الإصابة بالزهايمر

استناداً الى دراسة مطولة وموسعة، وجد علماء من جامعة كولومبيا أن تناول ملعقتين ونصف الملعقة من السكر يوميا يزيد من خطر الإصابة بألزهايمر وخرف الشيخوخة.

وأفاد موقع “ديلي ميل” أن النتائج قدمت خلال المؤتمر الدولي لرابطة مكافحة مرض ألزهايمر.

وتستند استنتاجات العلماء إلى دراسة طويلة الأمد، أجريت بمشاركة 2226 شخصا، لا تظهر عليهم علامات الخرف.

وسئل المتطوعون ما إذا كانوا يضيفون السكر إلى الطعام والشراب، وما هي الكمية.

وقد بدأت علامات ألزهايمر تظهر لدى 426 مشاركا في التجربة في غضون 7 سنوات.

وتبين أن الأشخاص، الذين يفضلون المشروبات الحلوة، بما في ذلك عصائر الفواكه، أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر بنسبة 27%، مقارنة مع الأشخاص، الذين لا يتناولون تلك المشروبات. كما أن محبي المشروبات الغازية الحلوة معرضون للإصابة بالمرض بنسبة 54%.

وأظهرت حسابات العلماء أن الأشخاص، الذين يضيفون إلى طعامهم يوميا 30.3 غرام من السكر يزيدون من نسبة ظهور خرف الشيخوخة 33% مقارنة مع الأشخاص، الذين يتناولون كمية لا تزيد عن 5.8 غرام يوميا.