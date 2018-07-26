 فيديو تاريخي نادر للقاء ميداني مطول بين عبد الناصر والعقيد القذافي (فيديو)

نشر القيادي السابق في عهد معمر القذافي، أحمد قذاف الدم، فيديو نادرا للقاء جمع الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر بالزعيم الليبي معمر القذافي.

وبحسب الفيديو الذي نشره قذاف الدم على صفحته عبر “فيسبوك”، فقد حضر عبد الناصر والقذافي، بوجود أنور السادات وقيادات مصرية، مناورة عسكرية في صحراء بمصر استمرت 12 ساعة.

ونشر قذاف الدم مسؤول العلاقات الليبية المصرية السابق، الفيديو بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة يوليو.

وظهر القذافي مرتديا الزي العسكري، وصعد إلى إحدى الدبابات، فيما كان عبد الناصر بالزي المدني.

وبعد انتهاء المناورة العسكرية، توجه الزعيمان إلى مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، لافتتاح مصنع، وحضرا مؤتمرا شعبيا كبيرا بعد ذلك.

ونقل المعلق على الفيديو عن القذافي قوله: “لقد رأيت في مصر مصانع للسلام والبناء، ومصانع للحرب والبارود، وإنه بفضل الإرادة والإمكانيات ستنتصر الأمة العربية”.

يشار إلى أن عبد الناصر توفي بعد نجاح انقلاب القذافي عام 1969 بسنة واحدة فقط، إلا أن علاقتهما القوية في ذلك العام بقيت ملفتة للنظر.