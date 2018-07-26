غداً الجمعة.. إغلاق جزئي بشارع المدينة المنورة لإنشاء خط تصريف الامطار

أعلنت أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير المركزية عن إغلاق جزئي لشارع المدينة المنورة القادم من دوار الكيلو بإتجاه نفق صهيب والقادم من نفق صهيب بإتجاه دوار الكيلو وذلك لإنشاء خط تصريف مياه أمطار.

وقال مدير الادارة المشتركة في الأمانة المھندس محمد الفاعوري ان الأعمال ستبدأ من الساعة الواحدة فجر يوم غد الجمعة ولغاية الساعة التاسعة من صباح يوم بعد غد السبت لاستكمال خطوط التصريف ضمن منطقة تلاع العلي .

وستقوم كوادر الأمانة بالتعاون مع إدارة السير المركزية بتأمين عناصر السلامة المرورية والشواخص الارشادية في الموقع لتقديم المساعدة للسائقين.