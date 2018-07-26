بروحية كربلائية.. قاسم سليماني يحذر ترامب الاحمق من تحدي ايران 

وجه قائد فيلق قدس بالحرس الثوري الاسلامي اللواء قاسم سليماني رسالة الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب وحذره فيها من تهديد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي كلمة له خلال مراسم تأبيين الشهداء في همدان قال اللواء سليماني: ” انا ندكم وقوات قدسي هي انداد لكم، ليس هناك ليلة ننام فيها ولا نفكر بكم، أنا اقول لكم يا سيد ترامب المقامر، اقول لك اعلم ان في اللحظة التي انت فيها عاجز عن التفكير نحن قريبون منك في مكان لا تتصوره ابدا، نحن شعب الشهادة، نحن قد خبرنا احداث كثيرة، تعال نحن بانتظارك، نحن رجال الوغى واندادك انت”.

واضاف اللواء سليماني: “انت تعلم ان هذه الحرب ستدمر كل ما تتمتلكه، انتم ستبدأون هذه الحرب لكن نهايتها نحن من سيفرضها، لذلك عليك الانتباه من اهانة الشعب الايراني ورئيس جمهوريتنا، عليك ان تفهم ما تقول، وتسأل من سبقوك واستفد من تجاربهم، بالتأكيد ان هناك داخل اميركا اشخاص ومؤسسات بحثية كبيرة يقومون بتعليمك”.

وتسأل اللواء سليماني من تهديدات ترامب الاخيرة وقال له: “اتهددنا، نحن عشاق الموت، وانا عطش لأن اريق دمائي في هذا المجال، نحن عطشا، اتهددنا.

وتابع سليماني: “انتم اليوم تحتضنون وتجمعون النفايات التي القيت من داخل ايران كزمرة المنافقين وتربطون امالكم بهم، انتم تقومون بخطأ جسيم”.

وحذر اللواء سليماني الادراة الاميركية قائلا: “انتم تعرفون قوتنا في المنطقة وتعرفون امكانيتنا في الحرب، فلا تلقوا بانفسكم الى التهلكة”.