اللجنة الوزارية لمتابعة قضية الدخان المزور تواصل اعمالها مساء اليوم

من المقرر ان تعقد اللجنة الوزارية لمتابعة قضية الدخان المزور اجتماعا، في وقت متأخر من مساء الخميس، لمتابعة حيثيات القضية، وفقاً لتصريح مصدر حكومي مسؤول.

وقال المصدر لاحد المواقع الاعلامية إن اللجنة، المكونة من سبعة وزراء، ويرأسها رئيس الحكومة، ستعقد اليوم الخميس اجتماعها الثاني، بعد اجتماعها الأول، الإثنين الماضي.

ونوّه إلى أن عمل اللجنة يرتكز، على متابعة الجزء المتعلق بالحكومة، من ملف قضية التبغ، مؤكداً أن قرارات اللجنة، لا تتداخل مع أعمال القضاء والجهات التحقيقية، الجارية حاليا.

وكانت اللجنة، اتخذت قرارا، في اجتماعها الأول، بطلب القبض على 30 شخصا، ترتبط أسماؤهم بهذه القضية التي تستحوذ حاليلً على اهتمام الرأي العام ..

وتشتمل عضوية اللجنة على نائب رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية، والعدل، والدولة للشؤون القانونية، والمالية، والدولة لشؤون الإعلام، والصناعة والتجارة والتموين.