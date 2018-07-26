الحرب مع ايران ستحطم رئاسة ترامب باكثر مما حطمت حرب العراق رئاسة بوش

كشفت قناة فوكس نيوز الامريكية في تقرير لها، امس الاربعاء، أن الجميع في واشنطن يشعرون بالقلق من التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وايران وخصوصا بين مناصري الرئيس دونالد ترامب.

وذكر التقرير، انه “في حال قرر الرئيس الامريكي الذهاب باتجاه الحرب مع ايران فان ذلك سوف يؤدي الى تحطم رئاسته كما حطمت حرب العراق رئاسة الرئيس السابق جورج دبليو بوش”.

واضاف أن “مهاجمة إيران ليس مثل التدخل في ليبيا وسوريا او حتى مشابه لغزو العراق فهو يتضمن مخاطر عالية جدا وكلفة باهضة ، فايران جغرافيا اكبر مساحة من العراق باربع مرات وعدد سكانها يبلغ ثلاثة أضعاف سكان العراق”.

وتابع أن “العراق بلد منقسم دينيا بينما ايران ليست كذلك بل هي على العكس بلد متماسك وهي بلد غني أيضا وقد قضى جيشها سنوات كثيرة للاستعداد لغزو امريكي محتمل وقد اجرت الولايات المتحدة عام 2002 تمرينا لتجربة غزو ايران وكانت النتائج سيئة فقد بلغت الخسائر التقديرية حوالي 20 الف إصابة في اليوم الأول مما اضطر القادة العسكريين الى ايقاف التمرين”.

وواصل أن “الداعمين لمحاربة ايران من قبل الولايات المتحدة في الخارج هم السعودية وبعض الدول السنية في الخليج على الرغم من الهجمات الارهابية التي حدثت داخل الولايات المتحدة وغيرها من مناطق العالم لم تكن مصدرها من ايران ، بل من اعداء ايران من هذه الدول السنية التي تدعم الحرب”.

وأشار الى ان “اولئك الذين يدعمون ترامب في حربه ضد ايران من داخل واشنطن لا يفهمون ماذا يفعلون وهم يرددون نفس الكلام منذ عدة سنوات، وقد تسببوا بكوارث لواشنطن على الرغم من انهم يحتلون مناصب سياسية هامة جدا في البلاد”.