٥٠ سلفة طارئة يقدمها صندوق الضمان الاجتماعي شهرياً للمعلمين بالتربية

أقر مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم ، في اجتماع عقده اليوم الأربعاء برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية سامي السلايطة، صرف 50 سلفة طارئة شهريا.

وسيتم صرف السلف للمستفيدين من خدمات الصندوق من المعلمين والمعلمات والفئات الأخرى اعتباراً من بداية أيلول المقبل .

وقالت الوزارة في بيان صحفي ان قيمة السلفة تبلغ 1500 دينار، وستصرف لمن تبلغ خدمته 8 سنوات فأكثر تنافسياً على أن تسدد على ثمانية عشر شهراً، موضحة ان الأسس المعتمدة لصرف هذه السلف تتضمن عدد سنوات الخدمة لمقدم الطلب، وألا يكون على المرشح للاقتراض أقساط لسلف سابقة، إضافة إلى موافقة البنك المعني .

ودعت الوزارة الراغبين بالحصول على سلفة ممن تنطبق عليهم الأسس، الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني www.moe.gov.jo وتقديم الطلب إلكترونياً خلال الفترة بين 25 تموز الحالي 7/25 وحتى 10 آب المقبل.