"الامن العام" يشن حملة واسعة وباسلة لضبط عصابات ترويج المخدرات وتزييف العملة وحيازة الاسلحة النارية 
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جرينتش+2 10:35
لمى خاطر .. عندما يحرم “جبروت” الاحتلال نساء فلسطين من الأمومة

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