ضاحي خلفان يفتي بوجود «هيكل سليمان» في اليمن وليس فلسطين

في تغريدة اعتبرها البعض تحريضا على اليمن، أثار نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان، الجدل مجدداً، بعد أن ادعى معرفته بمكان «هيكل سليمان» المزعوم، وأنه موجود باليمن.

وفي تغريدة له، عبر حسابه بموقع «تويتر»، قال «خلفان»: «يبحث اليهود عن الهيكل ولن يجدوه في فلسطين… والدليل أنهم من متى يدورون عليه ولا لقوه».

وأضاف: «لأنهم لا يعرفون مكانه!!.. هيكل سليمان في اليمن».

وأثارت تغريدة «خلفان»، غضب وسخرية المغردين، الذين اعتبروا حديثه عن وجود «هيكل سليمان» المزعوم في اليمن، تحريضا لليهود، من أجل احتلال اليمن، بعد فشل الإمارات في احتلالها، عبر تدخلها ضمن التحالف العربي منذ 2015، بدعوى إعادة الشرعية.

و«هيكل سليمان»، حسب الرواية اليهودية، هو معبد بدأ بناءه نبي الله «داود» عليه السلام، ولكنه مات قبل أن ينهيه، فاستكمله ابنه «سليمان»، عليه السلام، وهو مكان له منزلة خاصة في قلوب وعقول اليهود، فإنهم يزعمون أنه أهم مكان للعبادة، وأن سليمان بناه لهم ولديانتهم.

وهناك أدلة عديدة كلها تدل على بطلان نسبة الهيكل لـ«سليمان» عليه السلام، وأن بناءه مجرد أكذوبة من أكاذيب اليهود.