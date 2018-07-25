صدق او لا تصدق .. تعيين “عبد الناصر” محافظاً جديداً للبنك المركزي الإيراني

صادق مجلس الوزراء الإيراني في اجتماعه، اليوم الأربعاء على تعيين عبد الناصر همتي محافظا للبنك المركزي الإيراني.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، قدم الرئيس حسن روحاني، في جلسة مجلس الوزراء، تهانيه بمناسبة انتخاب همتي محافظا للبنك المركزي بأغلبية مطلقة.

ووصف روحاني، عبد الناصر همتي بأنه شخص أكاديمي ومطلع ونشط وقوي وجيد وذو خبرات قيمة في مجال المصارف والتأمين، معتبراً إصلاح النظام المصرفي والسياسات النقدية والمالية وتحسين العلاقات المصرفية مع العالم وتطوير المعاهدات المالية الثنائية وصيانة وحفظ احتياطي العملة الصعبة من أولويات محافظ البنك المركزي الجديد.

وطالب الرئيس الإيراني أعضاء الحكومة بالتعاون مع همتي في مهامه الجديدة، مقدما شكره للمحافظ السابق ولي الله سيف، معتبرا إياه مديرا قيما قام بتنفيذ سياسات الحكومة بجدية وثبات.

واعتبر مواجهة المؤسسات المالية غير المرخصة وإيجاد الانضباط ووضع قواعد عمل لها من الخدمات القيمة التي قام بها سيف خلال فترة رئاسته للبنك المركزي.