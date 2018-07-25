شهداء وجرحى بتفجير انتحاري نفذه إرهابي بمدينة السويداء

ارتقى عدد من الشهداء وأصيب عدد من المواطنين صباح اليوم جراء تفجير انتحاري إرهابي في مدينة السويداء.

وأفاد مراسل سانا في السويداء بأن انتحاريا إرهابيا فجر نفسه في منطقة السوق بمدينة السويداء ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع عدد من الجرحى بين المواطنين.

وأضاف المراسل أن الجهات المختصة لاحقت وقتلت انتحاريين إرهابيين اثنين آخرين قبيل تفجير نفسيهما.

وقال المراسل إنه وفي وقت لاحق تعاملت الجهات المختصة مع أحد إرهابي داعش وقضت عليه في منطقة المسلخ بالمدينة.

من جهة أخرى و بالتزامن مع الهجوم الانتحاري الإرهابي في مدينة السويداء شن إرهابيو تنظيم داعش هجمات إرهابية على قرى المتونة شمال مدينة السويداء ودوما وتيما والشبكي بريف المحافظة الشمالي الشرقي.

وقال المراسل إن وحدات الجيش الجيش العربي السوري تصدت لهجوم إرهابيي داعش وقضت على عدد كبير منهم فيما تمكن أهالي قرية دوما من قتل أربعة من إرهابيي “داعش”.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع الأهالي طوقت عناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل قرية الشبكي.

وأكد المراسل أن هجمات داعش الإرهابية المتزامنة في مدينة السويداء وريفها الشمالي الشرقي تهدف إلى تخفيف الضغط العسكري الذي تقوم به وحدات الجيش العربي السوري ضد بقايا التنظيم الذي يواجه نهايته المحتومة بريف درعا الغربي بالقرب من الجولان المحتل وتأتي استكمالا لمحاولات العدو الإسرائيلي عرقلة القضاء على تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية.