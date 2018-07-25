توسع في قضية الدخان المزور وارتفاع عدد الموقوفين بهذا الخصوص الى 14 شخصاً

ارتفع عدد الاشخاص الذين تم القبض عليهم بقضية الدخان إلى 14 شخصاً، على ما افاد مصدر أمني.

وقال المصدر لـ(بترا) إن بين الموقوفين على ذمة القضية من تم القبض عليهم صباح اليوم الاربعاء.

وكانت الأجهزة المختصة في دائرة الجمارك قد تمكنت خلال الـ 48 ساعة الماضية، وضمن عملها في تحديد ومداهمة المواقع المخالفة في قضية مصنع الدخان، من ضبط مزرعة تبغ في الرامة تقدر مساحتها بأكثر من 200 دونم، وضبط 70 طنا من مستلزمات انتاج السجائر في موقع بمنطقة سحاب.

كما تم ضبط كميات من التبغ المصنع وغير المصنع وماكينات تصنيع دخان في المنطقة الحرة بالزرقاء، بالإضافة إلى مخبأ سري بداخله كميات من الكراتين وماكينة قص وتغليف ومواد تستخدم في صناعة السجائر.

وأكدت دائرة الجمارك، في بيان لها ،امس الثلاثاء، أنها مستمرة في القيام بأعمالها في تحديد ومداهمة المواقع المخالفة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعلى مدار الساعة.

وفي التفاصيل، أعلنت دائرة الجمارك عن قيام كوادرها، اليوم، بمداهمة سبعة مواقع في المنطقة الحرة بالزرقاء وضبطت بداخلها كميات من التبغ المصنع وغير المصنع وماكينات تصنيع السجائر.

كما قامت كوادر الجمارك ،امس، بتفتيش مزرعة في منطقة غور الرامة حيث وجدتها مزروعة بمادة التبغ تقدر مساحتها بأكثر من 200 دونم، تعود، حسب المعلومات الأولية، لإحدى الشركات التي تم ضبطها في منطقة غور الرامة، وتم ضبط نحو 750 شوال تبغ مفروم داخل المزرعة، وتم التحفظ عليها في مستودعات الدائرة بجمرك عمان.

وكانت الدائرة قامت أمس الاول الاثنين بمداهمة موقع في سحاب، وجد بداخله 70 طنا من مستلزمات انتاج السجائر، وعثر بداخله أيضا على كميات من فلاتر السجائر، ورولات ورق لصناعة السجائر، وقطن فلاتر، وجلاتين شفاف. كما تم ضبط مستودع في الرصيفة، بداخله كميات كبيرة من المطبوعات والكرتون المخصص لتعبئة السجائر موسوم بماركات مختلفة.

وكانت كوارد الدائرة داهمت موقع الرامة في 12 تموز الحالي، وأثناء عمليات التدقيق والجرد تم العثور على مخبأ سري بداخله كميات من الكراتين وماكينة قص وتغليف ومواد تستخدم في صناعة السجائر كالورق والفلاتر، كما جرت مداهمة احدى المزارع في منطقة الرامة، وتم ضبط 150 كرتونة وتبغ زراعة محلية.