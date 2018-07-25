ترامب زعلان من مساعديه لانهم يتعاملون مع عدوه قناة “سي ان ان”

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غاضب من موظفيه في البيت الأبيض، لأن تلفاز زوجته على متن الطائرة، خلال رحلتهما إلى الخارج، كان يعرض قناة “سي إن إن”.

وجاء في صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن رسالة وصلت إليها، أن ترامب لم يكن راضياً عن عدم الالتزام بالنظام، بأنه في بداية الرحلة يجب عرض قناة “فوكس نيوز ” على شاشات التلفزة، وليس “سي إن إن” التي يعتبرها من قنوات “الأخبار المفبركة”، ولهذا السبب أثار الرئيس “ضجة صغيرة” على متن الطائرة.

وأوضح البيت الأبيض في الرسالة أن عرض قناة “فوكس نيوز” سيصبح روتينياً خلال رحلات الرئيس.

والجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي في حالة عداء مع عدد من وسائل الإعلام، واصفا إياها بـ “أعداء الشعب”، و”الأخبار المزيفة”، وبالمقابل ترد وسائل الإعلام على ترامب بانتقاده ونشر بعض التسريبات من البيت الأبيض.