النساء اخطر من الرجال.. عودة 850 بريطانياً التحقوا بداعش في سوريا والعراق

كشفت صحيفة “الميرور” البريطانية،امس الثلاثاء، أن حوالي 850 عنصرا متطرفا سافروا للالتحاق بتنظيم “داعش” الإجرامي في العراق وسوريا ما بين شهر نيسان عام 2013 وحتى الشهر الماضي بينهم 145 امراة و 50 طفلا .

وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن “الخبراء حذروا من ان عدد النساء والاطفال الذين لهم صلات بجماعة داعش الذين يعودون الى بريطانيا من العراق وسوريا يتم التقليل من شأنهم بشكل كبير”.

واضافت أن “تقرير الخبراء حذر ايضا من انهم قد يشكلون خطرا جسيما على بريطانيا حيث بدأت ادوار النساء لدى داعش تتزايد اهميتها”، مبينا أن “النساء المرتبطات بداعش بدأن يقمن بشكل متزايد بتنفيذ هجمات مستوحاة من داعش لأن دورهن يصبح أكثر أهمية بين الارهابيين، وان أيتام داعش قد لا يتم تحديدهم عند عودتهم إلى المملكة المتحدة ، مما يعني أنهم يفقدون أعمال إعادة التأهيل الحيوية”.

وقالت كاتبة التقرير جوانا كوك “نعتقد أن بعض النساء قد يشكلن تهديدًا أمنيًا معينًا استنادا الى عدة عوامل ، حيث تشمل هذه الأدوار التغطية الامنية المادية والتدريبات ذات الصلة التي قامت بها بعض النساء في الأراضي التي تسيطر عليها داعش وإمكانية نقل أو تطبيق هذه المهارات في مواقع أخرى أو لأطفالهن”.

واشار التقرير الى أن “13 بالمائة من الارهابيين الاجانب لدى داعش هم من النساء و 12 بالمائة من الاطفال” ، مؤكدا أن ” النساء والقصر مستعدين للعب دور هام في دفع إيديولوجية داعش بعد السقوط المادي لما يسمى بالخلافة في اواخر عام 2017 “.