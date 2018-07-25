“الامن العام” يشن حملة واسعة وباسلة لضبط عصابات ترويج المخدرات وتزييف العملة وحيازة الاسلحة النارية 

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات عددا من قضايا بيع وترويج وتعاطي المواد المخدرة وتزييف العملة وحيازة الأسلحة النارية عبر مختلف أقسامها المنتشرة في جميع محافظات ومناطق المملكة، والقت القبض على المتورطين بها.

وقال مصدر امني ان إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال أقسامها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة كثفت خلال الأيام الماضية رقابتها وحملاتها على مروجي المواد المخدرة ومتابعة جميع المعلومات التي ترد حولهم، والعمل على ضبطهم وما بحوزتهم من مواد مخدرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ومن ابرز تلك القضايا التي تم التعامل معها كانت القبض على احد مروجي المواد المخدرة في إقليم العاصمة متلبسا أثناء قيامه ببيع وترويج المواد المخدرة، وضبط بحوزته كميات من مادة الكوكايين والحشيش المخدر والف حبة مخدرة.

كما القي القبض في قضيتين منفصلتين على مروجين اثنين وبحوزتهما كميات متفرقة من المواد المخدرة.

وفي قضية إخرى وبعد تتبع معلومات وردت للعاملين في الإدارة حول امتلاك احد الأشخاص مجموعة من العملة المزيفة القي القبض عليه بعد جمع المعلومات حوله وتحديد مكان تواجده وضبط بحوزته مجموعة من تلك الأوراق.

كما تمت مداهمة منزل في العاصمة بعد ورود معلومات حول قيام عدة أشخاص باستخدامه لتخزين كميات من اشتال المارجوانا المجففة وضبط كميات من تلك المادة داخل المنزل وما زال البحث جاريا عن المتورطين بالقضية.

وفي احدى محافظات الشمال نفذت كوادر الإدارة مداهمة لاحد المنازل القي القبض خلالها على ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم بترويج المواد المخدرة وضبط بحوزتهم الفي حبة مخدرة وكميات من المواد المخدرة الاخرى المعدة للبيع.

وفي مداهمة اخرى القي القبض على احد المروجين وبحوزته كميات متفرقة من المواد المخدرة وثلاثة مسدسات صوت وعدة طلقات حية، وفي ذات المحافظة نفذت حملة أمنية على مروجي ومتعاطي المواد المخدرة ضبط خلالها 6 أشخاص وبحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد.

وتم التعامل مع قضيتين منفصلتين في محافظتين في إقليم الوسط القي القبض من خلال الأولى على مروجين اثنين وبحوزتهما كميات متفرقة من المواد المخدرة المختلفة، وفي القضية الثانية القي القبض على احد المروجين بالجرم المشهود أثناء قيامه ببيع وترويج المواد المخدرة وضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة.

وفي احدى محافظات الجنوب نفذت مداهمة لمنزل احد المشبوهين بحيازة الأسلحة النارية بإسناد من مديرية الشرطة المختصة والقي القبض عليه وضبط داخل منزله بعد تفتيشه على ثلاثة أسلحة نارية اوتوماتيكية ومجموعة من المخازن وكميات كبيرة من الذخيرة الحية.

وفي محافظة اخرى من محافظات الجنوب القي القبض على احد المطلوبين على خلفية قضية شروع بالقتل بعد مقاومة شديدة ابداها للقوة وبتفتيشه ضبط بحوزته كمية من مادة الحشيش المخدرة.

وبدأ التحقيق مع جميع المقبوض عليهم لاحالتهم لمدعي عام محكمة امن الدولة.