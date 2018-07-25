ارشادات وقائية من موجة الحر .. تجنبوا التعرض للشمس واكثروا من شرب الماء

دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى اتباع الإرشادات الوقائية والنصائح خلال موجة الحر نظراً للظروف الجوية السائدة وموجة الحر التي تؤثر على المملكة خلال هذه الأيام.

وأكدت ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، وارتداء الملابس الخفيفة واغطية الرأس الواقية والقبعات واخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص العاملين في القطاعات الإنشائية أو الزراعية ومربي المواشي والذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

ودعت إلى مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالخروج من المنزل في الأجواء الحارة، وعدم تحميل الاباريز الكهربائية أكثر من طاقتها وذلك بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مصدر تيار كهربائي واحد.

وشددت على ضرورة الإكثار من شرب السوائل بجميع أنواعها وتحديداً الماء، وضرورة الالتزام بالنصائح الصادرة عن الطبيب المختص للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والضغط وأمراض القلب، مشيرة إلى ضرورة حفظ الأطعمة بشكل سليم خوفاً من وقوع حوادث التسمم، والابتعاد عن السرعات العالية وعدم قيادة المركبة في حالات الشعور بالتعب أو الإرهاق، وعدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.