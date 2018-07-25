احمد سعدات يدعو فتح لقبول ورقة المصالحة المقدمة من مصر ورفع العقوبات عن غزة

دعا الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأسير أحمد سعدات، اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس السلطة محمود عباس، لالتقاط الفرصة التي وفرتها الورقة المصرية الأخيرة للمصالحة الفلسطينية.

وطالب سعدات في رسالة له، نشرها المكتب الاعلامي للجبهة الشعبية، محمود عباس بالدعوة لحوار وطني شامل لنقاش وإقرار ما طرحته من حلول عملية للقضايا المباشرة والمعلقة، وإعادة تفعيل اللجان المكلفة بمتابعة هذا الملف.

وشدد على الحاجة الماسة لتفعيل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة لإنجاز ملف إعادة بنائها وإقرار النظام الانتخابي (..) والإعداد لمجلس وطني توحيدي جامع لكل قوى شعبنا على أساس مخرجات اللجنة التحضيرية التي عقدت اجتماعها في بيروت عام 2017.

وفي هذا الإطار، رأى سعدات أنه يتوجب على قيادة فتح والسلطة الإعلان عن وقف كل الإجراءات العقابية التي اتُخذت ضد أهل قطاع غزة، التي قال إنها “مست شرايين حياته الحيوية”، والاستجابة لمطالب الأسرى من أبناء القطاع من خلال وقف التطاول على مخصصاتهم المعين الرئيسي لأسرهم.

وأشار سعدات إلى إن اتخاذ القرار بمعاقبة هؤلاء الاسرى جزئياً وكلياً هو أمر لا ينسجم مع منطق الرفض المعلن للطلب الأمريكي، ومقاومة كل أشكال الضغط الممارسة على قيادة السلطة.

وكان قادة في حركتي فتح وحماس، قد أعلنوا في وقت سابق أن مصر قدمت خطة تهدف لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

والخميس الماضي، أبلغ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وزير المخابرات المصرية عباس كامل موافقة حركته على الورقة المصرية للمصالحة.

أما حركة فتح، فأعلنت على لسان الناطق باسمها، عاطف أبو سيف أنها “ستناقش التصورات المصرية المطروحة بخصوص المصالحة وإنهاء الانقسام، وستُبلّغ الجهات المصرية بقراراتها”.