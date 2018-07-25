"الامن العام" يشن حملة واسعة وباسلة لضبط عصابات ترويج المخدرات وتزييف العملة وحيازة الاسلحة النارية 
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احمد سعدات يدعو فتح لقبول ورقة المصالحة المقدمة من مصر ورفع العقوبات عن غزة

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