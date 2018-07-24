يوسف القعيد: ما تم انفاقه على حملات تشويه ثورة ٢٣يوليو يكفي لبناء مصر

أكد الأديب يوسف القعيد أن ثورة 23 يوليو أنهت سلبيات حكم أسرة محمد علي من مصر، مشددًا على أن المصريين كانوا مع الثورة منذ بدايتها.

وأضاف القعيد في حواره ببرنامج «هنا العاصمة» الذي قدمته امس الاثنين الإعلامية دينا زهرة على قناة «CBC»، أن الملك فاروق لم يكن مصريًا والنهضة التي حققها محمد على لم تكن لمصر ولكن لأسرته، متابعًا أن ما حدث في 1967 نكسة وليست هزيمة.

ورأى أن مصر تفتقد مناخ التصميم السائد وقتها، منوهًا بأن مبادئ ثورة 23 يوليو الـ6 كانت كافية لإقامة مجتمع كامل ومن وجهة نظره تم إقامة مجتمع ديمقراطي، مشيرًا إلى أن ثورة 23 يوليو تعرضت لهجوم رهيب بعد وفاة الزعيم جمال عبدالناصر وما تم إنفاقه على حملات تشويه للثورة كان يكفي لبناء مصر.