وزير العمل يطمئن على مستثمر تعرض لاعتداء من شأنه تنفير المستثمرين

زار وزير العمل سمير مراد، اليوم الثلاثاء، احد المستثمرين الذي يرقد على سرير الشفاء في احد مستشفيات اربد اثر تعرضه لاعتداء من مجهولين في عجلون، امس، وذلك على خلفية مشكلة إدارية.

وبين مراد ان الحكومة تسعى بكل طاقاتها لجذب الاستثمار واعطاء المستثمرين ميزات خصوصا في المناطق النائية، بهدف العمل على تشغيل الاردنيين وخصوصا الاناث، موضحا ان هذا الاعتداء وان كان فرديا الا انه اعتداء على دولة القانون وغير مقبول.

واكد ان الاعتداء على المستثمرين يشكل اساءة لنا جميعا ويسهم بطرد الاستثمارات وغير مقبول اجتماعيا وسيتم مواجهته بقوة القانون، مبينا ان الاستثمار يعمل على زيادة فرص تشغيل الاردنيين خاصة في مناطق جيوب الفقر.

ولفت الى ان الوزارة تقوم بالتنسيق مع المستثمرين لانشاء فروع انتاجية لتشغيل الاردنيين، ويوجد في المملكة 20 فرعا بمختلف المحافظات، وهناك خطة للوصول الى 52 فرعا ستعمل جميعا على تشغيل 20 الف اردني جلّهم من الفتيات.

وختم مراد حديثه بادانته لحادثه الاعتداء، مبينا انه قام بالتنسيق مع وزير الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المعتدين.