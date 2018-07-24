وزارة المياه تنفذ حملات ردم لآبار مخالفة وضبط اعتداءات على خطوط المياه

نفذت كوادر وزارة المياه والري وشركة مياه الاردن “مياهنا” حملات لضبط وردم ابار وازالة اعتداءات على مصادر المياه في منطقة الرويشد/ المفرق والموقر جنوب عمان.

ورافقت الحملات قوات أمنية من الامن العام والدرك، حيث تم ردم بئرين مخالفين وفصل 7 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية كانت تسحب آلاف الامتار المكعبة لري مزروعات بمساحات مختلفة وبيع بعضها بشكل مخالف للقانون.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء “تم بناء على المعلومات المتوفرة تنسيق حملة امنية في ساعة مبكرة من قبل مديرية الاحواض المائية / سلطة المياه بمرافقة الامن العام الى منطقة الرويشد لضبط حفارة مخالفة تقوم بأعمال حفر مخالف، ولدى مداهمة الموقع تبين مغادرة الحفارة للموقع قبل وصول القوة”، مشيرة الى انه تم كشف بئرين مخالفين وتم ردمهما واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة الاوراق الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات.

كما قامت الكوادر الفنية لشركة “مياهنا” بالتعاون مع وزارة المياه والري، بضبط 7 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية مسحوبة من خط رئيسي ناقل قطر 300 ملم بمنطقة الموقر لتزويد عدة مزارع وبرك مياه وبيع مياه بواسطة صهاريج حيث تم فصل الخطوط جميعها وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وجار استكمال التحقيق لضبط المعتدين واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة.

وأشارت الوزارة الى ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة .