مسيرات العودة على الحدود الغزاوية تسبب هستيريا لدى صهاينة المستوطنات المجاورة

ذكرت صحيفة يديعوت، بأنه منذ بداية مسيرات العودة على الحدود بين قطاع غزة و “إسرائيل” سجل ما نسبته 300% فى عدد مستوطني مغلف غزة الذين توجهوا للمشافي “الإسرائيلية” لتلقي المساعدة النفسية.

ووفقا ليديعوت ففي شهر اذار الماضي حتى شهر تموز الجاري سجل ما نسبته 300% من مستوطني مغلف غزة توجهوا لمراكز العلاج النفسي فمكتب العمل والرفاه الاجتماعي الذي يقدم العلاج النفسي للازمات النفسية.

وتابعت يديعوت ان المستوطنين في المجلس الاقليمي حوف اشكلون جنوبي عسقلان توجه عدد كبير لمركز العلاج النفسي ومن شاعر هنيقف توجه قرابة 155 مستوطنأً للحصول على العلاج النفسي.

ومن اسدوت نيقف توجه 98 مستوطناً للحصول على العلاج النفسي ومن المجلس الاقليمي اشكول توجه 194 ومن سديروت توجه لمراكز العلاج النفسي 288 مستوطناً.