في لعبة مكشوفة.. جون بولتون يعلن ان ترامب سينتقم من إيران

أفاد المكتب الإعلامي للبيت الأبيض، أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، قال إن الرئيس دونالد ترامب، وعد بأن يجعل إيران تدفع ثمنا باهظا لم تدفعه سوى دول قليلة على وجه الأرض، في حال أقدمت على أفعال خاطئة.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي الذي نقل عن بولتون، اليوم الاثنين: “لقد تحدثت إلى الرئيس الأسبوع الماضي، وقال لي أنه إذا أقدمت إيران على أفعال خاطئة، فستدفع ثمنا باهظا لم تدفعه سوى دول قليلة على وجه الأرض”.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة سابقة على “تويتر” إن إيران ستعاني من العواقب، إذا استمرت في تهديد الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الزعيم الأمريكي لـ “عدم اللعب بالنار” ، مشددا على أن طهران “لا تحارب أحدا”، ووفقا له فإن قوة إيران هي الردع.

وتنتهج إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، سياسة صارمة تجاه إيران.

وكانت الولايات المتحدة، قد انسحبت في وقت سابق من “الاتفاق النووي” مع إيران، على الرغم من أن المشاركين الأوروبيين في هذا الاتفاق، وكذلك روسيا والصين، كانوا ضد مثل هذه الخطوة وأعلنوا أنهم سيظلون ملتزمين بالصفقة.