صورة حسن نصر الله مع حفيده تثير حنق الصهاينة وتحملهم على التنفيس عن احقادهم 

نشرت قناة “المنار”، على حسابها عبر “تويتر” صورة جديدة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مع حفيده.

وعلقت على الصورة بأنها “بألف كلمة”، وحققت الصورة انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أنه لم يرفق مع الصورة أي حديث خاص بالأمين العام لحزب الله، فقد أثارت انتقادات كبار القيادات الإسرائيلية.

إذ كتب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على حسابه عبر “تويتر”: رسالة نصر الله لحفيده بأن يبتعد عن طريق الإرهاب الّتي أدمن عليها هو بنفسه.

وأضاف “فبالطّبع هو لا يتمنّى لحفيده أن يكون إرهابيا مثله، مش هيك يا نصر الله”.

بينما قال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: “انتشرت صورة حسن نصر الله برفقة حفيده بهدف إظهار هذا الإرهابي السفاح الذي دمر لبنان وسوريا بأوامر أسياده الإيرانيين وبعث إرهابية لتدمير دول عربية أخرى كأنه جد حنون”.

واضاف يقول: “ماذا عن آلاف السوريين واللبنانيين الذين قتلهم وآلاف الأطفال الذين يتمهم؟ صور هؤلاء الأطفال مع أجدادهم اختفت للأبد”.